بايدن وكيشيدا: استخدام النووي في أوكرانيا سيكون عملا عدائيا ضد الإنسانية

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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على أن أي استخدام روسي لسلاح نووي في أوكرانيا سيكون عملاً عدائيًا ضد الإنسانية وغير مبرر بأي شكل من الأشكال.

وأكد الزعيمان في بيان مشترك خلال لقائهما في واشنطن العاصمة، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم /السبت/- مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية، وجددا معارضتهما الشديدة للحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، مؤكدين مواصلة فرض عقوبات على روسيا وتقديم الدعم الثابت لأوكرانيا.

وجدد بايدن وكيشيدا التأكيد على أن تحالفهما يظل حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بجانب تعميق التعاون المشترك في التقنيات الحيوية والناشئة التي تعتبر حاسمة للأمن القومي.

وأعاد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني تأكيد التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما جدد بايدن التزام الولايات المتحدة بالحل الفوري لقضية المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية.

وشدد الزعيمان على أن مواقفهما الأساسية بشأن تايوان لم تتغير، وأكدا من جديد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان كعنصر لا غنى عنه للأمن والازدهار في المجتمع الدولي، كما شجعا الحل السلمي للقضايا عبر المضيق.

وأعرب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني عن تطلعهما إلى تعزيز الازدهار المحلي والعالمي ودعم نظام اقتصادي حر وعادل وقائم على القواعد من خلال رئاسة اليابان لمجموعة السبع واستضافة الولايات المتحدة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب البيان المشترك، ناقش الزعيمان أولويات قمة مجموعة السبع المقرر انطلاقها في مدينة هيروشيما اليابانية مايو المقبل مع مواصلة العمل عن كثب نحو قمة ناجحة لإظهار التزام مجموعة السبع بدعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

وعلى الصعيد العالمي، دعا بايدن وكيشيدا الصين أيضًا إلى الإبلاغ عن بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي الشفافة الكافية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، لتمكين مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم من الاستعداد لتقليل الانتشار وتحديد أي سلالات جديدة محتملة.

وتعهد الزعيمان بالعمل معًا لتطوير بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل وتحسين التنسيق بين الدائنين لتخفيف عبء الديون، وقالا: سندين كل من يستخدمون قوتهم الاقتصادية للاستفادة من الآخرين، بما في ذلك تقويض روسيا للطاقة والأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بايدن وكيشيدا: جنبًا إلى جنب مع استراليا والهند، سنضمن استمرار المجموعة الرباعية في كونها قوة من أجل الخير ملتزمة بجلب فوائد ملموسة للمنطقة، بما في ذلك من خلال تحقيق نتائج في الصحة العالمية والأمن الإلكتروني والمناخ والتقنيات الحاسمة والناشئة والوعي بالمجال البحري.

وأكد الزعيمان، بحسب البيان، استمرارهما في دعم مركزية ووحدة الآسيان وكذلك نظرة آسيان على المحيطين الهندي والهادئ، مع الالتزام بتعزيز التعاون الثلاثي الحيوي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المجالات الأمنية وغيرها.