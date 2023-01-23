اليوم السابع
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نواجه الإرهاب والشائعات.. رسائل وزير الداخلية فى عيد الشرطة (إنفوجراف)

الإثنين، 23 يناير 2023 03:27 م
نواجه الإرهاب والشائعات.. رسائل وزير الداخلية فى عيد الشرطة (إنفوجراف) رسائل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق فى عيد الشرطة

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قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن احتفال هيئة الشرطة بالذكرى الحادية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة والتى تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب أبى، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائين على امتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم .. ودفاعا عن العزة والكرامة  فسقط منهم شهداء ومصابون ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية، لقد واجهت الشرطة فى تلك المرحلة من مراحل النضال الوطنى .. عدوا ظاهر الهوية فتسابقوا بدافع من الانتماء والمسئولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر غير مبالين بقوته التى تفوقهم عددا وعتادا .

وتابع وزير الداخلية: يسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور  فى كل معارك التحرير ومواقف النضال، واليوم وعقب مرور سبعة عقود يؤكد أبناؤكم من رجال الشرطة على تحملهم المسئولية فى حماية أمن الوطن، والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعى أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس .

ونرصد فيما يلى أبرز رسائل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق فى عيد الشرطة: 

رسائل وزير الداخلية
 

ـ يسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور فى كل معارك التحرير.

ـ تدرك الداخلية حجم التحديات التى أفرزها محيط إقليمى ودولى شديد الاضطراب يموج بالصراعات والتوترات.

ـ نواجه آفة الإرهاب والتطرف ومخططات نشر الشائعات والفوضى.

ـ نصحح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية.

ـ نطبق فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة.

ـ نشارك فى إعداد برامج علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة.

ـ حققت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة نقلة نوعية فى مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة.

ـ تمتد الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل إلى مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها.

 

 


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