ندوة لنشر ثقافة العمل الحر ومعسكرات كشفية لدرء المخاطر بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات بعدد من مراكز الشباب، منها تنظيم المعسكر التدريبي، لدرء المخاطر و إدارة الأزمات والكوارث لعشائر الجوالة بمركز شباب قبريط، بحضور 30 عضو من فريق جوالة مراكز شباب " قبريط، منية الإشراف، العلوي، عربان " لتدريبهم على مواجهة المخاطر، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ..

كما نظمت إدارة شباب قلين المعسكر التدريبي لدرء المخاطر و إدارة الأزمات والكوارث لعشائر الجوالة بمركز شباب قلين، بحضور 25 عضو من فرق جوالة مراكز شباب" قونه، بلنكومة، شبراطوا، كفر المرازقه، المنشاة الكبرى، قلين" لتدريبهم على مواجهة المخاطر.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر يقدم تدريب نظرى و عملى لفرق الجوالة يشتمل على محاضرات عن الإستشعار و التنبؤ قبل وقوع الأزمة واستقراء الأحداث لإمكانية منع حدوثها،كيفية التعامل مع الكارثة حال وقوعها والفرق بين الأزمة والكارثة والتعرف على كيفية التعامل معهما و يأتي ذلك فى إطار التعريف بمفهوم الأزمة وأنواعها، يتبع ذلك تدريب عملي عن التخييم وإقامة المعسكرات بالملاعب فى حالة حدوث الكارثة و تقام المعسكرات التدريبية الكشفية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب .

قدم التدريب محمد المصري، القائد الكشفي، ورئيس جمعية الكشافة الجوية فرع كفر الشيخ، المحاضرة شملت أيضاً كيفية التخطيط الناجح والإدارة المثلى لمواجهة الأزمات والكوارث والحرائق و طفايات الحريق وكيفية إستخدامها، وإعداد خطة لإدارة الأزمات والإخلاء في حالات الطوارئ و إعداد المخيمات الكشفية و الإسعافات الأولية، تابع التنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، دكتور فوزي حسيب مدير المشروعات الشبابية، عبد الفتاح الوكيل منسق الجوالة والجوالات بالمديرية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التثقيفية تحت عنوان " نشر ثقافة العمل الحر " اليوم الخميس بقاعة التعليم المدني شارك حضور الندوة 70 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، أشرفت على تنفيذها الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

تناول حسين عمر، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ خلال الندوة التعريف بمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخريطة التمويل المتوسط و الصغير والمتناهي الصغر والقوانين التي تنظمه، كما تطرق إلى ضرورة وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة الغير رسمية وتحويلها إلى قطاع رسمى والاستفادة بمزايا قانون المشروعات الجديد والحوافز والمزايا التي يقدمها القانون .

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، على دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب و تأسيس مشروعات ذات رأس مال صغير و إعدادهم لسوق العمل إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية فى مصر، وأقيمت الندوة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات وهمت مصطفى مسؤل النشاط الثقافي بالمديرية.