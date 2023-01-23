مطلق للمحكمة: حماتى الحاضنة لأولادى بعد زواج ابنتها وتبتزنى لزيادة النفقة

كتبت أسماء شلبى

أقام مطلق دعوي تخفيض نفقة، ضد والدة مطلقته-الحاضنة لأولاده-، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بابتزازه لزيادة مبالغ النفقة إلى 29 ألف جنيه شهريا، ورفضها تسلم النفقة المقدرة بـ 14 ألفا، ليؤكد: "حماتي تسببت في طلاقي من زوجتي، وحرضتها على ترك أبنائها والزواج من آخر، وسرقت أولادي ورفضت رؤيتي لهم، واتخذتهم كسبوبة لزيادة النفقات، وابتزازي لمنحها نفقات إضافية، رغم أنها تبدد المبالغ المالية وتحرم أولادي من حقوقهم".

وذكر الأب لطفلين: "قدمت مستندات تفيد محاولة والدة مطلقتي تهديدي بإشعال النيران في سيارتي، واعتيادها سبي والتشهير بسمعتي، وخشيتي على حياتي من عنفها بعد زواج دام بنجلتها 11 عاما، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات".

وذكر: "حاولت حماتي الانتقام مني بعد إتمام الطلاق بنجلتها، وقررت ملاحقتي لزيادة مبلغ النفقة، بخلاف تمكينها من مسكن الحضانة بحقها كونها حاضنة للطفلين، مما دفعني لملاحقتها ببلاغات ودعوي ضم حضانة الطفلين، بعد أن أصبحت أخشي على حياتي وأولادي من عنفها".

يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.