مصرع شاب غرقا بمياه مجرى مائى بمركز الإبراهيمية فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه غرقا بنطاق مركز الإبرهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الإبراهيمية المركزى وإخطار النيابة العامة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزى بوصول "محمود ال س" 32عاما مقيم الإبراهيمية جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى. فيما تبين من التحريات الأولية، ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق على طريق عزبة العربي العشماوى مركز الإبراهيمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع شاب بمجرى مائي أثناء سيره بالطريق، وتوفى غرقا، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مستشفى الإبراهيمية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل، قررت نيابة أبو كبير العامة، حبس عامل متهم بسرقة 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية نطاق مركز أبوكبير، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بتمكن رجال مباحث السكك الحديدية، من ضبط "محمد م ا" 41 عاما مقيم أبوكبير، أثناء تواجده بجوار مزلقان الزراعة نطاق مدينة أبوكبير، وسرقته 45 أفيزا خاصين بالسكك الحديدية، تزن حوالى 150 كيلو جراما، بهدف بيعها والتربح منها.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 93/26 أحوال وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.