مدينة صينية تضرب رقمها القياسي السابق فى انخفاض الحرارة بـ53 درجة تحت الصفر

وكالات

سجلت مدينة موخه في شمال الصين رقما قياسيا جديدا في تدني درجات الحرارة، حيث بلغت، الإثنين، 53 درجة مئوية تحت الصفر.



الطقس فى مدينة موخا

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن درجة الحرارة المسجلة في مدينة موخه، الواقعة في أقصى شمال الصين، على الحدود مع روسيا، حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 52.3 درجة مئوية تحت الصفر والمسجل في عام 1969.



طقس مدينة موخا

وانخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر لمدة ثلاثة أيام متتالية. وضرب البرد القارس مقاطعة هيلونجيانج، حيث تقع مدينة موخه، وسجلت العديد من المناطق في سلسلة جبال هينجان الكبرى أبرد درجات حرارة على الإطلاق.



الثلوج فى مدينة موخا

وتشهد مدينة موخه استمرار الثلج والجليد لمدة ثمانية أشهر من العام وتسجل متوسط درجة حرارة سنوية تقل عن 3 درجات مئوية تحت الصفر، بحسب شينخوا.