اليوم السابع
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مدير"روس كوسموس" السابق: قوات دونيتسك استولت على محطات اتصالات "ستارلينك"

الإثنين، 23 يناير 2023 09:37 ص
مدير"روس كوسموس" السابق: قوات دونيتسك استولت على محطات اتصالات "ستارلينك" قوات دونيتسك - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال المدير العام السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين،" إن قوات دونيتسك تمكنت من الاستيلاء على محطات نظام "ستارلينك" التابع لشركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية للتواصل".

وأضاف روجوزين - في تصريح اليوم الاثنين حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -: "نحن نعرف الأضرار التي لحقت بنا من خلال أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية، وقد حصلنا عليها".

يشار إلى أن خدمة "ستارلينك" توفر خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، وتستهدف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، ممن لا يستطيعون الحصول على انترنت عالي السرعة، وقد أثبتت الشبكة فعاليتها الاستثنائية في مساعدة القوات الأوكرانية في ظروف العملية العسكرية الخاصة عبر دعم عمليات التواصل لأكثر من جهاز في البيئة القتالية.

وفي سياق آخر، توعد روجوزين، بالانتقام من وحدات الجيش الأوكراني التي حاولت اغتياله خلال وجوده في دونيتسك 21 ديسمبر الماضي، حيث أُصيب بشظايا صاروخية.

وقال روجوزين، وهو حاليا يشغل منصب قائد مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية" في دونباس، لوكالة أنباء (سبوتنيك) :"اعتقد أننا حددنا بالضبط مصدر إطلاق النار أثناء محاولة اغتيالي والسلاح الذي تم إطلاق النار منه، ونواصل مراقبة الذين أطلقوا النار علينا واستهدفنا، معبرا عن أمله في العثور على هذا الطاقم وتصفيته.

وأضاف" أن هذه مسألة شرف لأنني فقدت اثنين من المقاتلين، وكانا من أصدقائي الذين عملت معهما لسنوات عديدة، ويجب أن أنفذ عملية القصاص، مشيرا إلى أنه سيعود إلى ساحات المعارك في دونباس قبل نهاية يناير الجاري".

يذكر أن فندقا في دونيتسك تعرض لإطلاق النار، حيث كان يقطن مجموعة من المستشارين التقنيين العسكريين من مجموعة "الذئاب القيصرية" مع روجوزين، من قبل القوات الأوكرانية في 21 ديسمبر من العام الماضي، وأصيب روجوزين بشظية قذيفة وخضع على إثرها لعملية جراحية.

وفي المقابل، أفاد المكتب التمثيلي لإقليم دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن قوات (كييف) أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وذكر بيان للمركز بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أنه تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة بتروفسكي بعد منتصف الليل بـ 5 قذائف من عيار 155 مم.

يشار إلى أن دول (الناتو) تستخدم مدافع من عيار 155 ملم وتزود كييف بها وبمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 مم.. ويأتي هذا القصف تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

 


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