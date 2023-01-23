مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تعقد لجنة اختيار الأم المثالية 2023.. صور

المنيا ــ حسن عبد الغفار

في إطار تنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعي وقرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بشأن تشكيل لجنة محلية لعيد الام المثالية مارس 2023 ، عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا ، اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، برئاسة ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا ، وبحضور أعضاء لجنة الاختيار لرفع الترشيحات للوزارة.

ناقش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا مع أعضاء اللجنة، أسس ومعايير مسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة والتوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء.

أوضح وكيل الوزارة أن الفئات التي سيتم تكريمها تتضمن (الأم المثالية الطبيعية، الأم البديلة ، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في أحد المجالات الرياضية والفنية والعلمية والأم الرائدة الريفية المتميزة ، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، وأم حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي) ، وذلك على مستوى المحافظة .

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير المسابقة لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديرية، مؤكدا على مراعاة الشفافية والنزاهة في الاختيار تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.