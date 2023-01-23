محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي برج البرلس وسيدى غازى

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، المخطط التفصيلي لمدينتي برج البرلس و سيدى غازي، والذي تم إعداده بمعرفة المكتب الاستشاري المكلف من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بموجب بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية ووزارة التنمية المحلية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وعادل البزاوي، مدير عام الشئون القانونية بالديوان.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن اعتماد المخططات التفصيلية للمدن، يأتي ضمن خطة الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي وتسهيلاً، لاستصدار تراخيص البناء، وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين المنظمة، وتم مراعاة محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وبما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة التي تتوافق مع الموارد والاحتياجات في اطار خطة التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحفاظاً على الرقعة الزراعية إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي في عملية التنمية.

وأوضحت المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة برج البرلس بناءً على القرار الوزاري 244 لسنة 2021 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة برج البرلس بمساحة 407.24 فدانا، و تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة سيدى غازى بناءً على القرار الوزاري 243 لسنة 2021 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سيدى غازى بمساحة 250.2 فدان، ووفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها للمدن المصرية وذلك بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ، علاوة على ان إعداد المخطط التفصيلي تم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية و الإدارة الهندسية بمدينة برج البرلس والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، الجهة المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لقانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها . والذي من المقرر العمل به عقب إنهاء إجراءات اعتماده وصدور قرار به و نشره بالوقائع المصرية.

وصرح محافظ كفر الشيخ ان المحافظة تشهد طفرة في اعمال التخطيط العمراني على مستوى المحافظة وان العمل بالتوازي بين اعداد الاحوزة العمرانية و المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة وفي هذا السياق تم الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لـ 10 مدن بالمحافظة وجارى الانتهاء من إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية لباقى مدن المحافظة وهى مدن بلطيم ومسير سيتم البدء فوراً في إعداد المخططات التفصيلية لها.