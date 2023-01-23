محافظ كفر الشيخ: رفع 2003 أطنان قمامة وأتربة بمدن وقرى المحافظة "صور"

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة، بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أنه تم رفع 2003 طن قمامة بالشوارع والميادين والقرى، ومراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدي غازي، وفوه، ودسوق،ـ والبرلس، ومصيف بلطيم، للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين مؤكداً على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية او تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في اطار استمرار الحملات المكبرة ونظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الانارة العامة والحدائق من خلال معدات وعمال مجالس المدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



استمرار اعمال كنس الشوارع



رفع الاتربية من شوارع الحامول



رفع المخلفات ببلطيم



رفع كفاءة النظافة ببلطيم









