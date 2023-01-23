محافظ كفر الشيخ: توفير مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى "B" مجانًا للأطفال

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توفير مصل الألتهاب الكبدي الفيروسي "B" مجانًا، بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، لمخالطي مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي، وتوفير المصل لكل طفل مولود من أم حاملة للفيروس، وذلك في كل الإدارات.

وأوضح بيان أنه يتم صرف المصل بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالمديرية لمخالطي مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي «B»، و التطعيم لكل مخالط متعايش مع المريض في نفس المنزل، ويشترط إحضار صورة من نتيجة تحليل فيروس «B» وهو «Hbs Ag» الذي يثبت إصابة المريض بالمرض، أو شهادة طبية تثبت ذلك من مستشفى حكومي، وصورة من نتيجة تحليل فيروس «B» وهو «Hbs Ag» لكل مخالط، وفي حالة كونه سلبي يتم التطعيم.

وأضاف البيان، أنه يتم صرف المصل لكل طفل مولود من أم حاملة للالتهاب الكبدي الفيروسي «B»، مجاناً، ويشترط إحضار صورة من نتيجة تحليل فيروس «B» وهو «Hbs Ag» الذي يثبت إصابة الأم بالمرض أو شهادة طبية تثبت ذلك من مستشفى حكومي.

قال أحمد المعداوي، استشاري أمراض الباطنة والكبد بمركز بحوث الكبد بكفر الشيخ، إن التهاب الكبد الفيروسي «B» عدوى فيروسية تُصيب الكبد، ويمكن أن تُسبب أمراضاً حادة ومزمنة على حد سواء، لافتاً أن العدوى بالفيروس تنتقل في أغلب الأحيان من الأم إلى الطفل أثناء الولادة والوضع، ومن خلال ملامسة دم شخص مصاب بالعدوى أو سوائل جسمه الأخرى، بما في ذلك الحقن غير المأمونة أو التعرض لأدوات حادة في سياق الرعاية الصحية أو السياقات المجتمعية.

وأكد المعداوي، على أهمية تلقي اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدي الفيروسي «B»، وخاصة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، والأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوي، حيث أنه بعد تلقي اللقاح لا يُصاب الشخص بالتهاب الكبد «B» بعد الحصول على التطعيم، منوهاً أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدي «B» عادةً ما يُعطى على هيئة 3 أو 4 حقن على مدى 6 أشهر.