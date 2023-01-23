اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وملاحظين لعدم الانضباط

الإثنين، 23 يناير 2023 03:43 م
محافظ كفر الشيخ: استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وملاحظين لعدم الانضباط اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استبعاد ثلاثة من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وملاحظين، لعدم انضباط اللجان.

 
تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي والشهادة الاعدادية وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً على عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.
 
فقد أدي 23288 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى ، وأدى 63371 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي في مادتي الهندسة والحاسب الآلي.
 
وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم استبعاد ثلاثة رؤساء لجان للجان التالية لجنة مدرسة القرضا تعليم اساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ ولجنة مدرسة دمرو الإعدادية بنين التابعة لإدارة سيدي سالم ولجنة مدرسة الرياض تعليم اساسي التابعه لإدارة الرياض التعليميه واستبعاد ملاحظين من لجنة مجمع مسير التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ لعدم انضباط اللجان.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

لجان الشهاده الاعداديه

حاسب ألي

فصل دراسي أول



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