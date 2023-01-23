محافظ المنوفية يتابع انتظام الامتحانات للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

حيث أدى اليوم الأثنين الموافق 23 يناير طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين( 81 ألف و 817) طالبا ، وغياب (693) طالبا بنسبة حضور 99,2% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

فيما أدى اليوم طلاب الصف الثانى الثانوى الإمتحانات في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات " فترة أولى " بإجمالى حضور (35 ألفا و914) طالبا وطالبة وغياب (191) طالبا بنسبة حضور (99,98%)، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الإمتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.