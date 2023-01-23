محافظ القليوبية: فرق بيطرية ثابتة ومتحركة لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عن انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 يناير 2023 وتستمر لمدة شهر، وذلك بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم إصدار تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة انتاجيتها، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.

يُذكر أن نسبة المستهدف من الحملة علي مستوى المحافظة 80% تقريباً بعدد 64 ألفا من الأبقار، و46 ألفا من الأغنام والماعز تقريباً.

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام قد بدأت عملها يوم السبت الموافق٢٠٢٣/١/٢١م، من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة الثابتة والمتحركة والمجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات، بالإضافة إلي لجان الإرشاد البيطري التي تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لِجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تُحقق الحملة أهدافها المرجوة.