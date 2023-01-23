محافظ الدقهلية يقرر إحالة 45 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة.. صور

أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 45 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وتم احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن بلقاس والمطرية ونبروه وجمصة وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 10 محاضر نقص وزن، 1 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 2 شيكارة، و2 محاضر توقف عن الإنتاج، 1محضرعدم نظافة أدوات العجين، 17 محضر عدم إعلان عن الاسعار، 6 محاضر اكازيون بدون تصريح، 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، 2 محضر سلع بدون فواتير، 1مزاولة نشاط بدون ترخيص، 1 محضر عدم وجود سجل صناعى، 1محضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى، 1 محضر عدم وجود شهادة صحية، 1 تجميع سلع تموينية، 1 محضر تجميع أرز شعير بدون تصريح، 1محضر بيع أسطوانة غاز منزلى بأزيد من السعرالرسمى واضاف انه تم التحفظ على 9 طن أرز شعير، وأسطوانة غاز منزلى وكميات السجائر، 10 جرادل شوكولاتة حبيبات بإجمالى وزن 100كجم، 10 جردل جيلى بإجمالى وزن 50 كجم، 60 كرتونة دهون مجمدة وارد الهند بإجمالى وزن 1500 كجم، 12 شيكارة نشأ بإجمالى وزن300 كجم و3 شكاير فلفل اسود بإجمالى وزن 75 كجم و4 شكاير كسبرة بودرة بإجمالى وزن80 كجم و100 شيكارة فول صويا بإجمالى وزن 1000كجم، 20 كرتونة بويات مختلفة الأنواع، 20 كرتونة اسبراى دهانات مختلفة الأنواع، 150 كرتونة كاتشب تزن الكرتونة الواحدة 9 كجم و18 شيكارة سكر و27 كجم لحوم بدون عظم و14 كجم لحم مفروم و24 كجم أسماك و5 براميل صلصة طماطم، وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وفى سياق متصل استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المطرية بقيادة السيد، محمد حمص رئيس المركز والمدينة بالمرور على المحلات ومنافذ البيع بنطاق المدينة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتواجد الأسعار عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.