محافظ الدقهلية يتابع أعمال الوحدات المحلية فى تنفيذ الخطة الاستثمارية

الدقهلية محمد الحبشى

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أعمال الوحدات المحلية فى كل من مراكز ومدن المنصورة والكردي وشربين وبلقاس والمنزلة وبنى عبيد، وشهد مركز المنصورة متابعة أعمال الخطة الاستثمارية 2022 - 2023، حيث يجري تدعيم الحملة الميكانيكية بالمركز بإنشاء مغسلة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، ويتم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بما يستهدف الحفاظ علي معدات الوحدة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما تم تفقد الوحدات المحلية بنطاق رئاسة المركز لحل مشاكل المواطنين وتحقيق رضاهم، حيث تمت زيارة ميدانية للوحدة المحلية ببرق العز قرية ميت خيرون، وتم فحص شكوى إحدي المواطنات، وتمت المعاينة على الطبيعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أسباب الشكوى.

وفي مدينة الكردي، تم متابعة أعمال إصلاح وصيانة إنارة مدخل المدينة الغربى ناحية البوابة وتجديد الأعلام عليها بأخرى جديدة، كما تم متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة بالمدينة، حيث تم نقل القمامة على الطريق العام والحدائق وبجميع أنحاء المدينة، وشملت الأعمال بوابة المدينة الغربية وأمام مدرسة اللغات، وتم نقل المخلفات للمقلب الوسيط بكفر الكردي، كما تم إزالة روافع نواتج التطهير من مدخل المدينة الشمالى من الترعة الموازية للبحر الصغير.

وشهد مركز ومدينة شربين متابعة أعمال الرصف بشوارع المدينة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية داخل المدينة، كما تم متابعة المخابز بقرية كفر الترعة القديم، كما تم عقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين برئاسة المركز، ومتابعة أعمال النظافة بالمدينة، والوحدات المحليه التابعة لرئاسة المركز، حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة بلقاس، تم متابعة أعمال منظومة النظافة بقري الوحدة المحلية بالزهراء وبنطاق الطريق العام بقري الشوامى وبلقاس خامس وبقلبشو وبالوحده المحليه ببسنديله، والوحدة المحلية بالمعصرة، كما تم متابعة أعمال صياة إصلاح الإنارة العامة بنطاق المدينة، حيث تم إصلاح عداد منطقة نادي المعلمين ومنطقه مخازن السكر وأبو رجلية وكذا صيانه ش محمد فريد وكذا صيانه طريق شربين.

وشهد مركز ومدينة المنزلة متابعة أعمال الرصف بشارع عرابى وميدان الانصارى وميدان الجرايحى، حيث يتم فرش طبقه السن الأبيض تمهيدا لأعمال طبقة الأسفلت، كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة الكهرباء، حيث تم صيانة كشافات الانارة بحى رحمو وش الفقاعى والطريق الزراعي الشيخ ابو العطا وحي السلام أمام المدرسة المهنية لتوفير طريق آمن للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات من ميدان الأنصارى و ش وسط البندر وميدان الجرايحى، وإخلاء وسط الميدان من الباعة الجائلين ورفع الإشغالات من على الأرصفة وبحرم الطريق لتحقيق الانضباط وتسهيل حركة المرور للمواطنين والسيارات، كما تم متابعة أعمال منظومة النظافة بنطاق المدينة لرفع القمامة بالعديد من المناطق منها المنزلة الجديدة ووسط البندر وبشارع عبد المنعم رياض وتم تفريغ صناديق القمامة والعمل وذلك بالتوازى مع متابعة العمل بباقى مناطق المدينة.

وفي مركز ومدينة بني عبيد تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة عدد من حالات التعدى على الأرض الزراعية على مساحة 400م2 بعزبة العامرية التابعة لقرية الصالحات بمركز بنى عبيد، وذلك بالتنسيق مع مركز الشرطة والإدارة الزراعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية ان تنفيذ الحملات مستمر يوميا بجميع المراكز والمدن والأحياء وقد شدد المحافظ على استمرارها، مشيرا الى متابعته شخصيا لأعمال هذه الحملات.

وجدير بالذكر أنه سبق وكلف محافظ الدقهلية، جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم، مؤكدا أن ذلك ياتى فى إطار الخطة المتكاملة التى يتم تنفيذها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة، وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفة لمواطنى الدقهلية.