محافظ الدقهلية يجتمع برؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات.. اعرف التفاصيل

الدقهلية : محمد الحبشى

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والاحياء وعدد من وكلاء الوزارة لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات: التقنين، التصالح، المتغيرات المكانية، التعديات على الاراضي الزراعية، النظافة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وأكد " المحافظ " أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل كفريق عمل واحد من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.

ووجه "مختار" بحسن استقبال المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم وحل مشاكلهم مع تطبيق القانون بكل حسم في جميع المخالفات.

ووجه "المحافظ " لرؤساء المدن بالتنسيق الكامل مع وكيل وزارة التموين لتجهيز وافتتاح معارض أهلا رمضان استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة ملفات تقنين أملاك الدولة لتسليم العقود الي المواطنين المنتفعين بالتنسيق مع منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة، وتكثيف العمل في ملف التصالح علي مخالفات البناء من أجل الانتهاء من هذا الملف الهام ، مشيراً إلي أن عدد الملفات التصالح التي تقدم بها المواطنين بلغت 164 الف ملف.

وشدد " المحافظ " علي ضرورة المتابعة المستمرة لملف المتغيرات المكانية والتصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد من خلال التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والشرطة.

كما شدد " مختار " علي ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لملف النظافة وتقسيم المراكز والمدن والاحياء الي قطاعات وتوزيع مهام العمل علي نواب رؤساء المدن ، وتقييم رؤساء الوحدات المحلية من خلال نسبة إنجازهم في الملفات المختلفة .

وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف العمل في ملف الإيرادات لتعظيم الاستفادة منه لأنه يعد اهم مقومات العمل لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية من خلال تحصيل رسوم النظافة وايجار المحلات والمنشآت التابعة للدولة وغيرها، وزيادة معدل تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات لخدمة المواطنين.

وكلف " المحافظ " رؤساء مراكز كلا من بلقاس وميت غمر والسنبلاوين واجا والمنزلة، بسرعة الانتهاء من الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية والصحية .

وأيضاً وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من الهيكل التنظيمي لإدارات المخلفات الصلبه الفرعية بمختلف المراكز والمدن والاحياء لتحقيق الاستفادة من المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة وملف تحسين البيئة.



اجتماع محافظ الدقهلية ونائبة برؤساء المراكز والمدن



جانب من الاجتماع



جانب من الحضور



جانب من المناقشة اثناء اللقاء



رؤساء المراكز والمدن



مناقشة المحافظ لرؤساء المدن اثناء الاجتماع