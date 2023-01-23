محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة

الدقهلية :محمد الحبشي

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة "نائب رئيس مركز ومدينة"، من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات.

وقد ضمت لجنة الاختبارات الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وفكرية سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وباسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والدكتورة أمل السعيد، مدير عام الموارد البشرية، والدكتورة صفاء فتوح، وكيل إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأجرت اللجنة المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار أكفأ العناصر، تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذي.

وأكد "مختار" أن المقابلات والاختبارات قد أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين، حرصا على تكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر، وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة ووفقا للقانون.