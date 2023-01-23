رفع 290 طن قمامة و40 طن أتربة من شوارع وميادين المنطقة المركزية بالمنصورة.. صور

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 290 طن قمامة و40 أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 95 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه، أوضح المحاسب نادر محى الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه قد استمر التنسيق مع كل من السيدة، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة والمحاسب سيد النخيلى رئيس حى غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية واستمر العمل على مدار ثلاث ورديات وقد شمل المرور شارع الجيش وشارع الجمهورية والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة، وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول، كما تم غسيل بشارع الجيش والمشاية وشارع بورسعيد وعبد السلام عارف.

وفى مجال التشجير والتجميل تم تهذيب الاشجار بشارع الجيش والجمهورية وتقليم الاشجار بالحدائق المفتوحة والعامة والجزر الوسطى منها حديقة عروس النيل وحديقة شجرة الدر، وفى مجال الإنارة العامة تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الإنارة بشارع الجمهورية والجيش وتأمين الأسلاك والبواطات بالحملات الميكانيكية وتم بناء سور فاصل بحديقة عروس النيل وترميم الارصفة والبلدورات بشارع العبور والجيش.

وقال إنه شارك فى الحملات معدات تضمنت سيارات نقل قلاب حمولات متنوعة و2سيارة مكنسية و2سيارة كهرباء و8 سيارات نصف طن و2 سيارة مياة لرى الجزر الوسطى والحدائق.

وفى ذات السياق، قال رئيس حى شرق المنصورة انه تم متابعة تنفيذ حملة ليليه لتحقيق الانضباء بالشارع وتم والتصدى لاعمال نبش القمامة بالشوارع والميادين داخل نطاق الحى وقد تم التحفظ على عدد7 تروسيكلات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.