محافظ أسيوط يستقبل السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة ويوجه بتطوير الأداء

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، عقب توليه مهام منصبه الجديد بالمحافظة، مقدمًا له التهنئة بالمنصب الجديد وطالبه ببذل المزيد من الجهد للنهوض بملفات استرداد أراضي أملاك الدولة وحق الشعب "التقنين" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع والمواقع الحيوية لمتابعة المشروعات التنموية ومتابعة سير العمل والدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية في القطاعات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل أساسى.

وأعرب السكرتير المساعد عن سعادته لتوليه منصب سكرتيرًا مساعدًا للمحافظة مؤكد أنه سيعمل على استكمال مسيرته في العمل الجاد بالادارة المحلية والنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتحقيق انجاز في كافة الأعمال والمهام وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وغيرها من الملفات التنموية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن عدلي محمد محمد مصلح أبوعقيل السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة أسيوط ،قد حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية من جامعة عين شمس عام 2000 وشغل العديد من الوظائف القيادية منها رئيس قسم المتابعة بمركز جهينة وعمل بالتفتيش المالي والإداري بنفس المركز وعمل رئيس قسم العلاقات العامة بمركز جهينه 2008 ثم سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينه من 2013 حتى 2015 ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام من 2015 وحتى 2016 ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا من 2016 حتى 2017 ثم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا من 2017 حتى 2018 ثم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة من 2018 حتى 2019 ثم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما من 2019 وحتى 2020 ثم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إلى أن صدر قرار وزير التنمية المحلية بتعينه السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط.

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد أصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لسنة 2023 م والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد حيث تضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات منها نقل اللواء شاكر يونس سكرتير عام أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران من سكرتير عام محافظة الجيزة الى سكرتير عام محافظة أسيوط وتصعيد عدلي محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط. ونقل العميد علاء عبد الجابر إلى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.