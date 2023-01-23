"فنون جميلة" تنظم فعالية "في حب الإسكندرية" مارس المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية فعالية بعنوان "فى حب الإسكندرية"، والتي تهدف لإبراز جمال مدينة الإسكندرية، وتقديمها في أبهى الصور، وذلك من خلال توظيف هوايات الطلاب وطاقاتهم فيما يخدم هذا الهدف.

وتدعو الكلية لمشاركة جميع كليات جامعة الاسكندرية بجميع طلابها المميزين وأساتذتها الراغبين في إثراء الفعالية بندوات للتعريف بتاريخ وآثار وشوارع وجماليات الاسكندرية العريقة ، وتستهدف طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية و مجتمع مدينة الاسكندرية وتهدف الفعالية إلى الارتقاء بالوعي بالتراث السكندري، وغرس روح الانتماء والفخر بمدينة الإسكندرية، والتعبير عن ذلك من خلال هوايات ومهارات الطلاب بطرق متنوعة وبصورةٍ مشرفة.

ويتم التسجيل من خلال ملء استمارة المشاركة في انشطة المسابقات والندوات الخاصة بالفعالية، حيث تقام الفعالية بدءا من الخميس 9 مارس 2023، وتتضمن الفعالية معرض التصوير الفوتوغرافي (شوارع ومباني وآثار وتاريخ ومعالم الإسكندرية)، معرض الرسم (شوارع ومباني وآثار وتاريخ ومعالم الإسكندرية)، الأعمال الأدبية في حب الإسكندرية (شعر، زجل، قصة قصيرة)، الأشغال اليدوية والنماذج التذكارية التي تعبر عن الإسكندرية ومعالمها وتراثها الثري، الأفلام التسجيلية القصيرة مقاطع الفيديو الترويجية عن مدينة الإسكندرية، ندوات علمية عن تاريخ وآثار الإسكندرية الفعالية يلقيها أساتذة متخصصين من كلية السياحة والفنادق و المهتمين من الكليات العديدة بجامعة الاسكندرية العريقة.

ويحصل المشاركون على مايفيد مشاركتهم في الفعالية و يتم تقييم الأعمال بواسطة لجنة تحكيم متخصصة كما يحصل أفضل مشارك في كل محور/نشاط على شهادة تقدير رسمية ومعتمدة و يمكن الإشتراك بشكل فردي أو في مجموعة/فريق كما يحصل المشاركون على محاضرات من متخصصين قبل بدء تقديم الأعمال.

ويمكن للمشاركين الخروج في جولات للتعرف على الاسكندرية مع متخصصين ويتم عرض المنتج النهائي بشكل مميز ومن خلال متخصصين في العرض.