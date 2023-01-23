كلية التربية الرياضية بالإسكندرية تلغى قرار تقديم الامتحانات لـ25 يناير

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية بناء على الالتماس المقدم من عدد من طلاب الكلية بخصوص تضررهم من تبكير انعقاد امتحانات يوم 26 لتعقد يوم 25 يناير، وتحسبا لعدم علم جميع الطلاب وللمصلحة العامة للعملية الامتحانية وأخذ رأى رؤساء اللجان الامتحانية.

وتقرر إلغاء القرار السابق والصادر بشأن تبكير امتحان يوم 26 إلى يوم 25 يناير لجميع الفرق الدراسية والرجوع إلى انعقاد الامتحانات فى موعدها السابق والأساسى يوم الخميس 26 يناير ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وكان قد أعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد " نبيل" ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه س بسرعة التحقيق فى حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.

وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، والتزامهم بالقواعد المقررة.