فريق مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعى يحصد المركز الأول على الجمهورية..صور

القليوبية إبراهيم سالم

كرمت اللجنة العليا لمكافحة العدوى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فريق وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها بمحافظة القليوبية، لحصوله على المركز الأول على مستوى المستشفيات الجامعية، ضمن ممارسات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، وعن الأداء المتميز لوحدة وفريق مكافحة العدوى عام 2022.

وأوضحت مستشفيات بنها الجامعية، في بيان لها، أنه يأتي هذا التكريم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة إسماعيل مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن هذا التكريم يأتي للدعم المستمر من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفيات جامعة بنها.

ومن ناحيته قدم الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، الشكر والتقدير لفريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، تحت إشراف الدكتور عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، والدكتورة أميرة عصام نائب المدير، ومسؤول الترصد، ومسؤول مكافحة العدوي مستشفى الباطنة، ومسؤول مكافحة العدوي بمستشفى الجراحة، وفريق المرور بالعنايات المركزة ومبني الباطنة، وفريق المرور بالاستقبالات والخدمات المركزية.