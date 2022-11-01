رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة مكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات

القليوبية فريق محافظات

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الدكتورة غادة عبد الواحد مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفى، والدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى، وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة العدوى، وفريق العمل بوحدة العدوى بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن استقبال الجامعة لأعضاء اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير القطاع الصحي وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية مضاعفة الجهود لتحسين المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

وأكد رئيس الجامعة، أن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق حرصت إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية وذلك من خلال القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتوسعة اللازمة بجميع الأقسام الطبية دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخني، إن المستشفيات الجامعية تولى اهتماماً كبيراً بأمان وسلامة المرضى والعاملين، ولذلك سوف تقوم اللجنة العليا لمكافحة العدوى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بعمل تقييم للأداء مكافحة العدوى، داخل المستشفى الجامعي للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الطبي للمرضي.



لجنة مكافحة العدوى خلال لقاء رئيس الجامعة



جانب من اللقاء