فريق البحيرة يحصد المركز الثاني بمسابقة المشروع القومى للرواد

البحيرة - ناصر جودة

أشادت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحصول فريق البحيرة على المركز الثاني بمسابقة المشروع القومي للرواد بمعسكرات المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، في الدوري المقام خلال الفترة من 19 يناير وحتى 21 يناير.

مؤكدة أن المحافظة تشهد طفرة شبابية ورياضية كبيرة ودعم غير مسبوق لكافه الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة، كما أكدت نائب محافظ البحيرة على دعمها وتشجيعها لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لما لها من أهمية في تنمية مهارت وإبداعات الشباب والإرتقاء بهم وصقل مواهبهم.

من الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للرياضة قد نفذت هذا المشروع الذي ضم 7 محافظات على مستوى الجمهورية وهم (الإسكندرية – البحيرة – الشرقية – القليوبية – كفر الشيخ – الفيوم – المنوفية)، بإجمالي عدد 155 مشاركا في عدة العاب (كرة القدم – تنس الطاولة – كرة الطائرة - الشطرنج)، وجاء ترتيب محافظة البحيرة بالمركز الثاني بهذه المسابقة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب بالبحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم في الاشتراك في المشروعات التي تقام على مستوى جميع المحافظات وذلك من أجل رفع مستواهم الرياضى وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم الرياضية.