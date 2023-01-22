إزالة 19 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1661 مترا في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، عن إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 1661 مترا بنطاق مراكز كفر الدوار وأبو المطامير ووادى النطرون، وكوم حمادة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على أملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.