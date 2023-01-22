اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 19 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1661 مترا في البحيرة

الأحد، 22 يناير 2023 04:46 م
إزالة 19 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1661 مترا في البحيرة إزالة تعديات - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.
 
وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، عن إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 1661 مترا بنطاق مراكز كفر الدوار وأبو المطامير ووادى النطرون، وكوم حمادة.
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على أملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى بإزالة التعديات بزمام منطقة الفردان بمحافظة الإسماعلية على مساحة عشرة قراريط، موضحة أنه تم تحرير محضر للمخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

أملاك الدولة

البحيرة

ازالة تعديات



الموضوعات المتعلقة

إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى الإسكندرية

الخميس، 19 يناير 2023 01:10 م

الفيوم تضع آلية عمل لملفات النظافة والإشغالات ومخالفات البناء.. رفع كفاءة المنظومة ووضع خطط ممنهجة للقضاء على بؤر القمامة.. إزالة 799 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.. والتعاقد مع 5 مقاولين هدم للتدخل السريع

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:00 م

إزالة 110 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى الجيزة.. صور

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:03 م

إزالة حالات تعد على أراضى زراعية وإشغالات بالحامول وسيدى سالم

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة