عمد ومشايخ قرى إسنا يشكرون الدولة على مبادرة "صحتك ثروتك".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عبر العمدة والمشايخ وكبار السن فى قرى ونجوع محافظة الأقصر، عن سعادتهم الكبيرة بفعاليات أول حملة لدعم صحة الرجال من سن 50 لـ70 سنة، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية على مدار الأيام الماضية بمختلف أرجاء قرى محافظة الأقصر، وذلك لدعم صحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك.. انزل واطمن"، والتى بدأت منذ أيام بمحافظة الأقصر فى أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في إقليم جنوب الصعيد.

ومن جانبه يقول العمدة ماهر عمدة قرية كومير بمدينة إسنا، أنه سعيد بالمبادرة وحملة دعم صحة الرجال برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبإشراف هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، موجهاً الشكر للرئيس على تلك المبادرات الصحية التي تؤكد أن الرئيس مهتم بصحة شعبه، فهي مبادرة هامة لكبار السن فى علاج البروستاتا، حيث أن كبار السن فى القرى والنجوع غالبيتهم يشكون من تلك الأزمة الصحية وكانوا يحتاجون تلك الحملة.

ويضيف عمدة قرية كومير بإسنا، لـ"اليوم السابع"، أن مسئولى وحدة الدقيرة الصحية ووحدة كومير ورجال الرعاية الصحية بمدينة إسنا والأقصر، لم يتوقفوا عن تنظيم الحملات فى كل قرى مدينة إسنا لدعم صحة المواطنين، موضحاً أنهم لم يروا مثل تلك الحملات المختلفة من نوعها فى القرى لدعم صحة كبار السن.

فيما قال الرشيدى صالح إبن مدينة إسنا، أنه يشكر الدولة على منظومة التأمين الصحى الشامل الموجودة فى قريتهم بالدقيرة، موضحاً أنهم كانوا لا يجدون أطباء أو تمريض فى السابق، بجانب النقص فى العقارات والعلاج والأمصال وغيرها، ولكن مع منظومة رئيس الجمهورية كل شيء متوفر ويتم تقديم العلاج والدعم الطبي لهم بكل قوة على مدار الساعة، موجهاً الشكر لفريق وحدة الدقيرة الصحية على دورهم الكبير من أبناء القرى بإسنا فى دعم صحتهم.



الرشيدى صالح إبن مدينة إسنا



العمدة ماهر عمدة قرية كومير بإسنا



العمدة ماهر عمدة قرية كومير