اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالمحلة

الإثنين، 23 يناير 2023 08:44 م
ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالمحلة حبس - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بعد مطاردة مع رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام 3 عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة ومخدرات بقصد الاتجار واعتزامهم ترويج كمية من المخدرات.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم توجيه حملة مكبرة واستهداف مكان تواجد المتهمين والقبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومواد مخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 


محافظة الغربية

اخبار الحوادث

المحلة

حشيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة