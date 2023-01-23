ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالمحلة

فريق المحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بعد مطاردة مع رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام 3 عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة ومخدرات بقصد الاتجار واعتزامهم ترويج كمية من المخدرات.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم توجيه حملة مكبرة واستهداف مكان تواجد المتهمين والقبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومواد مخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.