ضبط مطبعة غير مرخصة لوجود مطبوعات "مكملات غذائية" دون توثيق

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة ل حيازته مطبوعات لمكملات غذائية بدون توثيق من أصحابها ،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته (عدد 10,000 فرخ كرتون مدون عليهم اسمين لعلامتين تجاريتين ) لاستخدامهم فى تغليف مكملات غذائية "بدون ترخيص أو توثيق من أصحاب الحقوق"..بمواجهته أيد ما سبق.