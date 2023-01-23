ضبط قمح بلدى قبل بيعه فى السوق السوداء وأرز مجهول المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والمينى ماركت، للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017 وكذلك مطاردة السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وشنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط وعضوية أحمد عبد الرحيم رئيس رقابة تموين وسط، ورضا حسن رئيس رقابة إدارة تموين المنتزه والدكتورة هيام حمدى مفتشة تموين إدارة وسط، بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين وحى وسط.

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة نقل محملة 250 كجم قمح محلى محظور التداول وذلك بهدف بيعه بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر حيازة 100 كجم أرز مجهول المصدر، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت مديرية التموين بالإسكندرية، قد شنت حملات مكبرة، وفقا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.

واستطاعت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له من خلال حملات الإدارة، ضبط إحدى الشركات ببرج العرب بداخلها كمية 3000 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة.

كما تم ضبط أحد المصانع بداخله مواد كيماوية مجهولة المصدر تستخدم فى الطباعة، وتم تحريز عدد 12 برميل معبأ بالمواد الكيماوية زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالي 2400 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.