ضبط شقيقين لقتلهما سائقا بـ3 طعنات داخل موقف فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى سائق مصرعه متأثرا بإصابته بـ3 طعنات متفرقة بالصدر على يد آخر بالموقف وشقيقه بسبب أولوية المرور داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "أحمد ص م" 24 عاما مقيم العاشر من رمضا، جثة هامدة إثر إصابته بـ3 طعنات بالصدر، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي العاشر من رمضان الجامعى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع مشادة كلامية داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان نطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بين المجنى عليه و سائق وشقيقه أولوية المرور داخل الموقف، وتطورت المشادة إلى مشاجرة قاما على أثرها الطرف الثانى بطعن المجني عليه ب3 طعنات متفرقة بالصدر بسلاح أبيض مطواة، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والسلاح المستخدم فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، من القبض على المتهمان وإحالتهما للنيابة العامة.

وفى سياق متصل قررت نيابة أبوكبير العامة، حبس عامل لقيامه بسرقة 45 أفيز خاصين بالسكك الحديدية نطاق مركز أبوكبير،4 أيام على ذمة التحقيقات،تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، قيام مباحث السكك الحديدية، من ضبط " محمد م ا" 41 عاما مقيم أبوكبير، أثناء تواجده بجوار مزلقان الزراعة نطاق مدينة أبوكبير، وقيامه بسرقة 45 أفيز خاصين بالسكك الحديدية، تزن حوالى 150 كيلو جراما، بهدف بيعها والتربح منها، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 93/26 أحوال وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.