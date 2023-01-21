أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل ابنته وإصابة زوجته فى فاقوس

وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتبين من التحريات الأولية، قيام والد الفتاة بارتكاب الواقعة وإصابة زوجته، وذلك على إثر وجود خلافات زوجية وقام بالفرار بعد ارتكابه الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والاداة المستخدمة فى الوفاة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسليم الجثمان لذويه، وضبط المتهم والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران إصابات متفرقة، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق هرية رزنة الجديد،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول " عطية ع م" 16 عاما مقيم هرية رزنة مركز الزقازيق مصابا باشتباه كسر بالركبة اليمنى، و" عبد الرحمن أ ع" 16 عاما مقيم هرية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و " السيد م ال " 16 عاما مقيم هرية رزنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

فيما تبين من التحريات الأولية إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم طريق هرية الجديد طلعة الكوبري اتجاه المسلمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنان، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابان وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.