صحة الدقهلية: 37 ألف جلسة علاج طبيعى وإضافة وحدتين لمرضى الغسيل الكلوى

الدقهلية : محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الطبيعي كثفت المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وكشف مكين في بيان اليوم الأربعاء، أن الجولة تضمنت تفقد 16 قسما وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها بلقاس، المنزلة، ميت غمر، كوم النور، السلامية.

وصرح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، بأنه بالتزامن مع بداية العام الجديد ووفق مخطط تطوير أقسام الإدارة، تم إعادة افتتاح عيادة العلاج الطبيعى بمركز طب أسرة الشوامى بطاقة استيعابية 11 سريرًا، فضلاً عن افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى السنبلاوين وأجا المركزى.

وأعلنت الدكتورة سارة مكاوى، من ادارة العلاج الطبيعي، أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي أجرت 37500 جلسة اشتملت على 5000 جلسة علاج طبيعى لمرضى الغسيل الكلوي مشيرة إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت خلال الأسبوع الجارى بتحقيق المستهدف لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر والغسيل الكلوى.

وجاء بيان إدارة العلاج الطبيعى، العيادات الخارجية 25000 حالة، أقسام الداخلي 1500 حالة، أقسام الأطفال 4000 حالة، الغسيل الكلوى 5000 حالة.



اثناء تطوير وتجهيز العيادات



اجهزة رياضيه للمساعده في التاهيل وممارسة الرياضة



تطوير المستشفيات الحكوميه



تطوير وتجهيز الغرق الطبيه



جلسات علاج طبيعي للاطفال



علاج طبيعي لاحدي السيدات



فريق طبي تابع لمديرية الصحة بالدقهلية