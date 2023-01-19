اليوم السابع
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صحة الدقهلية تختتم ورشة عمل تدريبية حول أحدث الطرق الأشعة المقطعية

الخميس، 19 يناير 2023 12:39 ص
صحة الدقهلية تختتم ورشة عمل تدريبية حول أحدث الطرق الأشعة المقطعية جانب من الورشة
الدقهلية: محمد الحبشي

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 عقدت الادارة العامه للاشعه، بحضور فريق من الوزاره دوره تدريبيه عن احدث الطرق والاساليب العلميه في مجال الاشعه المقطعيه خلال الفتره من 8 وحتى 18 يناير 2023.
 
وقال الدكتور شريف ابراهيم مسؤول الاشعه بالمديريه، ان الدوره تناولت محاضرات نظريه بقاعة المحاضرات بمستشفى الجلدية الى جانب ورش عمل تدريبيه بحضور 130 من فني الاشعه بالمستشفيات.
 
وتم تنظيم الجانب العملي من الورشه بمستشفيات دكرنس العام ،اجا المركزي ،منيه النصر المركزي، فضلا عن مستشفى السنبلاوين العام، وصدر المنصوره ، وذلك تحت اشراف الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للاشعه والمشرف على الاداره العامه للاشعه.
 
واختتمت الدوره بقيام  الدكتوره عبير عبد الغني وكيل المديريه بتوزيع شهادات التقدير وشكر للمشاركين تثمينا لجهودهم.
 
 
الاطباء اثناء ندوة حول استخدام جهاز الاشعه
الاطباء اثناء ندوة حول استخدام جهاز الاشعه

تكريم احد المشاركين
تكريم احد المشاركين

تكريم احدي المشاركات
تكريم احدي المشاركات

جانب من التدريب علي الاستخدام الامثل لجهاز الاشعه
جانب من التدريب علي الاستخدام الامثل لجهاز الاشعه

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من ختام الدورة
جانب من ختام الدورة

دورة تدريبية حول استخدام الاشعه المقطعية
دورة تدريبية حول استخدام الاشعه المقطعية

دوره حول استخدام جهاز الاشعه
دوره حول استخدام جهاز الاشعه

 


مديرية الصحة

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