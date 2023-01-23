سقوط تاجرى مخدرات بحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش وسلاح نارى بقنا

قنا - صابر سعيد

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط حسين.ع، 27 عاما، من قرية العزازية بدشنا، وفهد.ر، 30 عاما، مقيم بمركز نقادة، وبحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش المخدر وسلاح نارى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وفى سياق آخر، أصيب شخص، طعنًا بآلة حادة "سكين" في مشاجرة نع آخر نشبت بينهما، بمنطقة السنابسة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

وتلقي اللواء مدير أمن قنا إخطاراً من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص بآلة حادة "سكين" إثر نشوب مشاجرة بينه، وآخر بمنطقة السنابسة في مركز الوقف.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة صابر.ص، 38 عاماً، بطعن آلة حادة في البطن، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخر بمركز الوقف.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وجاري ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.