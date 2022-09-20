ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش ومخدر الشابو بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقنا، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وشابو وأسلحة بمركز نجع حمادي شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط تاجر مخدرات بمركز نجع حمادي بحوزته كمية من المخدرات والاسلحة، وتبين ضبط كريم.م، 27 عاما، تاجر مخدرات، بحوزته كمية من الشابو المخدر، واستروكس، وحشيش وبانجو و 5 قطع أسلحة وخيرة بنجع حمادي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.