اليوم السابع
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رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حتى الخامس من فبراير

الإثنين، 23 يناير 2023 06:01 م
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حتى الخامس من فبراير المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتب أمين صالح

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أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، على أن تعقد الجلسة التالية فى الخامس من فبراير المقبل.
 
وكان مجلس الشيوخ ناقش ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن ملف التعليم بحضور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، طلب المناقشة الأول مقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفيـة استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.
 
أما الطلب الثانى مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي، متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية، وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.
 
والثالث مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.
 
 
 
 

مجلس الشيوخ

التعليم

وزير التعليم

الجلسه العامه



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