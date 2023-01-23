رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة

كفر الشيخ- محمد سليمان

ترأس الدكتور عبدالرازق دسوقي،رئيس جامعة كفرالشيخ ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التجارة بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، بحضور وعضوية الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق - وعضو لجنة اختيار عميد كلية التجارة ،الدكتور سامي السيد فتحي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو لجنة اختيار عميد كلية التجارة ،الدكتور علي أحمد أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق .

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح، لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ويشار إلى أن لجنة اختيار عمداء الكليات فتحت باب التقدم لعمادة كلية التجارة في مقر الجامعة، وحددت الشروط التي من بينها أن يكون المتقدم للترشح أستاذًا عاملًا بالكلية أو المعهد، وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة عام على الأقل حال الترشح للعمادة، وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

كما اعتمد رئيس جامعة كفرالشيخ، والمشرف على كلية الذكاء الإصطناعي ،نتيجة المستويين الثالث والرابع، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 م.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ بأن كنترول المستويين الثالث و الرابع "برنامج الذكاء الاصطناعي"، أنهى أعمال التصحيح والمراجعة والاعتماد وإعلان النتيجة على موقع الكلية و الجامعة عقب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بيوم ، بعد انتهاء عملية التصحيح والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكليات ومعاهد الجامعة تباعا .

وأوضح دسوقي أن عدد الطلاب في المستوى الرابع 199 طالبا وطالبة، والمستوى الثالث 246 طالبا وطالبة ، ووجه الشكر إلى الأستاذ الدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

يشار إلى أن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ، والتي تعد الأولى من نوعها في الجامعات المصرية، وتم دخولها للخدمة العام الدراسي 2019 – 2020 م، وتضم الكلية تخصصات متنوعة.