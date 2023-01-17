رئيس جامعة كفرالشيخ يعلن نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 11»

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 11» بالجامعة، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ الدكتور رشدى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هناء طنطاوى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وصرح رئيس الجامعة، بأن مبادرة "صحة طفلك بوعيك" فازت بالمركز الأول بمشاركة الطلاب هاجر طارق السقا كلية العلاج الطبيعى الفرقة الخامسة،هاجر سعد مصطفى كلية العلاج الطبيعى الفرقة الخامسة، محمد مسعد عويضه كليه العلاج الطبيعى الفرقة الخامسة، مسعد كمال محمد كلية الطب البشرى الفرقة الثانية، محمد وديع بدوى كلية العلاج الطبيعى الفرقة الرابعة.

وجاءت فى المركز الثانى مبادرة " اتحاد البيطريين لحماية الحيوان VUAP " بمشاركة الطلاب محمد خالد حسان عبدالعال كلية الطب البيطرى الفرقة الخامسة،محمد رفعت كمال عبدالعال كلية الطب البيطرى الفرقة الخامسة، السيد شعبان عبدالوهاب عليوة كلية الطب البيطرى، الفرقة الثالثة، عبدالرحمن جمال جمال الدين مصطفى كلية الطب البيطرى الفرقة الثانية.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ أنه يشترط تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع المحلى وذات عائد على المجتمع والبيئة، بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التى تواجه المجتمع، كما يسمح بقبول المبادرات الناشئة التى قدمت خطوات أولية فى سبيل تحقيق المبادرة المقدمة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ وجوب تميز المبادرة وحداثتها، وجود أهداف كمية يمكن قياسها، قابلية المبادرة للتنفيذ وقياس الأثر مكانة العمل التطوعى فى المبادرة، مردود المبادرة فى معالجة المشكلات المجتمعية، العرض والتقديم بالمبادرة.