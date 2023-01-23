رئيس الغرفة التجارية يتفقد الاستعداد لافتتاح معرض "أهلا رمضان" فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تفقد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض "أهلا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد أمام سوق الأسماك الحضاري، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، والذي من المقرر أن يُفتتح مساء الغد ويستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وجودة عالية وكميات كافية.

وتقيم الغرفة التجارية ببورسعيد، المعرض، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وشدد رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد على العارضين المشاركين بالمعرض، البيع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجات المواطنين، مؤكدا على أنه سيجرى متابعة المعرض المستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها.

وأشار إلى أن المعرض يأتي للعام الثامن على التوالي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطني بورسعيد، وأن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين مع الحفاظ على مستوى الجودة العالي.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة 30 من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار.

ويتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ويوفر المعرض كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.



احد المعارضين في المعرض



احد تجار المعرض



اهلا رمضان في بورسعيد



جولة رئيس الغرفه على المعرض ببورسعيد



معرض أهلا رمضان ببورسعيد