افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بالحامول في كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح المعرض الرابع، ضمن معارض أهلا رمضان بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنبًا إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

ويضم المعرض السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، وأقسام السلع الغذائية من سكر وشاي وزيت طعام وسمن نباتي، وأرز، ومكرونة، وبقوليات، وقسم العطارة والياميش والمكسرات، وقسم اللحوم البلدية والدواجن والأسماك، وقسم منتجات الألبان، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر والمشروبات، وقسم المنظفات الصناعية والعطور، بأسعار تنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30٪.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بافتتاح معرض أهلا رمضان، بحضور حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية، وسط حضور كبير من المواطنين بمركز الحامول.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة تناسب مع كافة المواطنين، مؤكداً استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأكد نور الدين، أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية وكذا معارض "أهلاً رمضان" والجاري افتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.



افتتاح معرض اهلا رمضان بالحامول



اقبال على المعرض



اقبال من الاهالي



اقبال من المواطنين



توفير الارز بالمعرض



توفير كافة السلع بالمعرض



جانب من اقبال المواطنين