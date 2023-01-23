رئيس الجبهة الثورية السودانية: فشلنا كقوى سياسية فى ترجمة طموحات الشعب

كتب محمد عبد العظيم

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن المشهد السوداني تشكل بعد نجاح ثورة عظيمة استمرت لمدة 30 عاما، واستطاعت أن تكلل بإزاحة النظام البائد، وهو الواجهة الإخوانية المعروفة، متابعا: "بكل أسف فشلنا في ترجمة أحلام وأهداف وطموحات الشعب السوداني، وأنا أقصد القوى السياسية، وتقديم حكومة انتقالية تعمل على ترسيخ قيم السلام والحق والعدل والعدالة والاستعداد لمرحلة جديدة وهي مرحلة الانتخابات".

وأضاف خلال حواره في قناة "القاهرة الإخبارية": القوى التي حصلت على السلطة عقب سقوط نظام عمر البشير، ليس لديها مصلحة في الوصول إلى الانتخابات.. وأنها قوى ليس لها سند شعبي أو جماهيري، وعملت أن تكون الفترة الانتقالية طويلة لأول مرة في السودان.. الفترة الانتقالية 3 سنوات.. وتمتد الآن إلى 5 سنوات.. وبعد إزاحة الديكتاتور عبود في عام 1964 كانت فترة الانتقال سنة".

وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية: "فيه قوى محددة اختطفت الثورة، وبالتالي ليست لديها مصلحة في الذهاب إلى صندوق الانتخابات، لأن صندوق الانتخابات لن يأتي بها.. واختطفت الثورة".