أعراض فقر الدم أثناء الحمل وطرق علاجه والوقاية

أثناء الحمل قد تصابين بفقر الدم أو الأنيميا، حيث لا يحتوي دمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أنسجتك وإلى طفلك، وأثناء الحمل ينتج جسمك المزيد من الدم لدعم نمو طفلك إذا كنتِ لا تحصلين على ما يكفي من الحديد أو بعض العناصر الغذائية الأخرى ، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج كمية خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها لإنتاج هذا الدم الإضافي، بحسب موقع "webmd".

من الطبيعي أن تصابي بفقر دم خفيف أثناء الحمل ولكن قد يكون لديك فقر دم أكثر حدة بسبب انخفاض مستويات الحديد أو الفيتامينات أو لأسباب أخرى.

يمكن أن يجعلك فقر الدم تشعرين بالتعب والضعف. إذا كانت الحالة شديدة ولكنها لم تُعالج ، فقد تزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة.



أنواع فقر الدم أثناء الحمل يمكن أن تحدث عدة أنواع من فقر الدم أثناء الحمل. وتشمل هذه:

-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك

نقص فيتامين ب 12



إليك سبب تطور هذه الأنواع من فقر الدم: فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يحدث هذا النوع من فقر الدم عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد لإنتاج كميات كافية من الهيموجلوبين. هذا بروتين في خلايا الدم الحمراء. ينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم.

في فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، لا يستطيع الدم حمل ما يكفي من الأكسجين إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم أثناء الحمل.

فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك هو فيتامين موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الخضار الورقية الخضراء نوع من فيتامين ب ، يحتاج الجسم إلى حمض الفوليك لإنتاج خلايا جديدة ، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء الصحية.

أثناء الحمل ، تحتاج النساء إلى حمض الفوليك الإضافي. لكن في بعض الأحيان لا يحصلون على ما يكفي من نظامهم الغذائي. عندما يحدث ذلك ، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الطبيعية لنقل الأكسجين إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يساهم نقص حمض الفوليك بشكل مباشر في أنواع معينة من العيوب الخلقية ، مثل تشوهات الأنبوب العصبي (السنسنة المشقوقة) وانخفاض الوزن عند الولادة.

نقص فيتامين ب 12. يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 لتكوين خلايا دم حمراء صحية. عندما لا تحصل المرأة الحامل على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامها الغذائي ، لا يستطيع جسمها إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية. تتعرض النساء اللواتي لا يأكلن اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض لخطر أكبر للإصابة بنقص فيتامين ب 12 ، مما قد يساهم في حدوث عيوب خلقية ، مثل تشوهات الأنبوب العصبي ، ويمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة.

أكثر أعراض فقر الدم شيوعًا أثناء الحمل هي: أعراض فقر الدم أثناء الحمل شحوب الجلد والشفتين والأظافر الشعور بالتعب أو الضعف

دوخة

ضيق في التنفس

ضربات قلب سريعة

صعوبة في التركيز

في المراحل المبكرة من فقر الدم ، قد لا تظهر عليك أعراض واضحة. والعديد من الأعراض هي تلك التي قد تصابين بها أثناء الحمل حتى لو لم تكوني مصابة بفقر الدم. لذا تأكدي من إجراء فحوصات دم روتينية للتحقق من فقر الدم في مواعيدك السابقة للولادة.



علاج فقر الدم إذا كنت تعانين من فقر الدم أثناء الحمل ، فقد تحتاجين إلى البدء في تناول مكملات الحديد و / أو مكمل حمض الفوليك بالإضافة إلى فيتامينات ما قبل الولادة.

قد يقترح طبيبك أيضًا إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك إلى نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك ، سيُطلب منك العودة لإجراء فحص دم آخر بعد فترة زمنية محددة حتى يتمكن طبيبك من التحقق من تحسن مستويات الهيموجلوبين والهيماتوكريت لديك.

لعلاج نقص فيتامين ب 12 ، قد يوصي طبيبك بتناول مكمل فيتامين ب 12.



قد يوصي الطبيب أيضًا بتضمين المزيد من الأطعمة الحيوانية في نظامك الغذائي ، مثل: لحم

بيض

منتجات الألبان



الوقاية من فقر الدم

ثلاث حصص على الأقل يوميًا من الأطعمة الغنية بالحديد ، مثل: للوقاية من فقر الدم أثناء الحمل، تأكدي من حصولك على ما يكفي من الحديد تناولي وجبات متوازنة وأضيفي المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي.

-اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك

-الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة (مثل السبانخ والبروكلي واللفت)

- الحبوب الغنية بالحديد

-الفول والعدس

-المكسرات والبذور

-البيض

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي جسمك على امتصاص المزيد من الحديد وتشمل هذه:

-الفواكه الحمضية والعصائر

-فراولة

-كيوي

-طماطم

-الفلفل

جربي تناول تلك الأطعمة في نفس الوقت الذي تتناول فيه الأطعمة الغنية بالحديد. على سبيل المثال ، يمكنك شرب كوب من عصير البرتقال وتناول الحبوب المدعمة بالحديد على الإفطار.

اختاري أيضًا الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك للمساعدة في منع نقص حمض الفوليك. وتشمل هذه:

الخضار الورقية الخضراء

الفواكه الحمضية والعصائر

الفاصوليا المجففة

الخبز والحبوب المدعمة بحمض الفوليك

اتبعي تعليمات طبيبك بخصوص تناول فيتامين ما قبل الولادة الذي يحتوي على كمية كافية من الحديد وحمض الفوليك.