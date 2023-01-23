خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": حكومة الجزائر تسعى لتنويع مصادر الاقتصاد

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حميد علوان ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر ، إن الاقتصاد الجزائري يمتلك مقومات قوية، ويعد أحد الاقتصادات المهمة في منطقة شمال إفريقيا.

وأضاف "علوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الجزائريين لا ينتظرون إشادة منتدى "دافوس" باقتصادهم، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات يُسهم في زيادة الناتج المحلي، وأوضح الخبير الاقتصادي أنه قد آن الأوان للحكومة الجزائرية تنويع اقتصادها خارج قطاع المحروقات.

وأشاد بالإرادة السياسة الجزائرية، بشأن وضع قوانين اقتصادية جديدة خصوصًا في مجال الاستثمار من أجل تسهيل العراقيل أمام المستثمرين، ويرى أن الحكومة الحالية لديها نية صادقة لفتح رأس المال الجزائري من أجل تدفق رؤس الأموال الأجنبية لمواجهة معدلات التضخم.

وكان منتدى "دافوس" الاقتصادي أصدر تقريرًا، أشاد بالجهود التي بذلتها الجزائر خلال عامين في القطاع الزراعي وتمكنها من مضاعفة الإنتاج، وذلك بعد تبني استراتيجية جديدة أسهمت بدورها في النهوض بالقطاع، الذي يعد حيويًا خصوصًا في الوقت الراهن.