برلمان الجزائر: مخرجات مؤتمر "التعاون الإسلامي" ستكون في مستوى الآمال

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أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي أن مشاركة المجالس البرلمانية التي أكدت حضورها لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بالجزائر يومي 29 و30 يناير الجاري، تبعث على الاطمئنان بأن مخرجات المؤتمر ستكون في مستوى الآمال التي يتطلع إليها الجميع، لاسيما في هذه السياقات العالمية المختلفة التي تفرض على العالم الإسلامي من التحديات والرهانات، وهو يتحتم مواجهتها خدمة للشعوب الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، للأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس.

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض الترتيبات الجارية للدورة 17 من هذا المؤتمر، حيث أكد رئيس المجلس الجزائري عن استعداد برلمان بلاده لاحتضان هذه الدورة في ظروف جيدة.

من جهته، أعرب الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن "ارتياحه للتحضيرات الجارية"، وعن تفاؤله بأن تكون رئاسة الجزائر للاتحاد إضافة نوعية مع تعاون الجميع لتفعيل العمل البرلماني الإسلامي المشترك خدمة لمصالح الشعوب الإسلامية.