حياة كريمة ببنى سويف.. مستشفى تأمين صحي بقرية هلية ووحدة إطفاء بزاوية الناوية

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع"، أنه تم إتمام الرفع المساحى لموقع مستشفى للتأمين الصحى بهلية ونقطة إطفاء زاوية النازية، وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف مدحت صلاح، أنه تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان "بمدينة ببا والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح عدد منها بالمدينة وقرى صفط راشين وكوم الصعايدة وطنسا بنى مالو، وغيرها من القرى، فيما يجرى التنسيق للتوسع فى تلك المعارض بقرى المركز تباعا، بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، ضمن خطة المحافظة فى إقامة أكثر من 40 معرضا بقرى المحافظة، بجانب سيارات منافذ بيع السلع الغذائية المتنقلة، والمنافذ الثابتة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.