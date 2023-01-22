تحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الضأن،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري،ضمن خطة الهيئة العامةللخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التى تم تحصينها،قد وصل إلى 48 ألف و72 رأسا بواقع( 41073من الأبقار، و6999من الأغنام والماعز )،وذلك منذ انطلاق الحملة في 5 يناير الجاري وحتى 19من نفس الشهر ،فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وكان المحافظ قد أصدرتعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.