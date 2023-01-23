حملة مسائية مكبرة بأشمون فى المنوفية لرفع وإزالة الإشغالات

المنوفية - محمود شاكر

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، والمقدم رضا عبد العال مدير شرطة المرافق بالمنوفية، ومحمد العباسي سكرتير عام المجلس، والنقيب السيد أبو حسانين رئيس شرطة المرافق بأشمون، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، وقوة من مركز شرطة أشمون، حملة مسائية مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، و22حاله ضبط ، وإزالة 60 حالة إشغال فوري، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين.

من جانبه أكد النمر استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد النمر بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.