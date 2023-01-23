اليوم السابع
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حملة قومية لتحصين 157 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بكفر الشيخ

الإثنين، 23 يناير 2023 10:36 ص
حملة قومية لتحصين 157 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بكفر الشيخ جانب من التحصين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت يوم السبت الماضي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بدأت عملها يوم السبت الماضي، خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة و متحركة مجهزة بكل التجهيزات و الأدوات و اللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً المستهدف تحصين 157 ألف و621 رأس ماشية، منهم 119 ألف و157 أبقار، و34ألف و31 أغنام، و4 ألاف و433 ماعزا.

وكان محافظ  كفر الشيخ قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة و الإعلان عنها و توعية المواطنين بأهمية التحصين و دوره في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق الطبية و الإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.

استمرار تحصين الماشية
استمرار تحصين الماشية

 

تحصين الماشية بكفر الشيخ
تحصين الماشية بكفر الشيخ

 

 

حملة قومية لتحصين الماشية
حملة قومية لتحصين الماشية

 


 

 


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