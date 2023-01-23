جلسة برئاسة السفير عمرو الجويلى حول دور الاتحاد الأفريقي والشركاء لتنفيذ أجندة 2063

كتب أحمد جمعة

ترأس السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجى لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جلسة حول دور الاتحاد والأمم المتحدة والشركاء لتنفيذ أجندة 2063 التنموية، وذلك خلال مؤتمر الآلية الأفريقية لمراجعة الأقران حول التعاون جنوب-جنوب الذى عقد فى كمبالا، أوغندا.

وأبرز "الجويلى" خلال الجلسة أن الاجتماعات الوزارية القادمة للاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها منتصف فبراير المقبل، ستبحث إطلاق استراتيجية وإطار لسياسات الشراكة الدولية للقارة الأفريقية، منوهاً إلى أهمية التعاون فيما بين دول الجنوب خاصة أن أفريقيا هى عضو مؤسس وفاعل فى المنتديات التنموية المشتركة، وعلى رأسها مجموعة الـ77 فى نيويورك، ومركز الجنوب فى جنيف.

وأضاف المستشار الاستراتيجى بالمفوضية الأفريقية أن الاتحاد الأفريقى سيبحث كذلك الشهر المقبل تقييم الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063 التنموية وتطوير الخطة العشرية الثانية وذلك خلال اجتماعات اللجنة المختصة فى نيروبى، وذلك تمهيداً لمشاركة فاعلة فى اجتماعات الأمم المتحدة لتقييم منتصف المدة لأهداف التنمية المستدامة فى اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى يوليو، ثم فى قمة الجمعية العامة فى سبتمبر من هذا العام.

وحضر مؤتمر آلية مراجعة الأقران الأفريقية، السفير أشرف سويلم الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى الآلية ومدير إدارة التجمعات والمنظمات الأفريقية بوزارة الخارجية، والسفير على الحفنى العضو المصرية فى لجنة الشخصيات البارزة للآلية، والدكتورة منى عصام مساعدة وزيرة التخطيط.

وتناول المؤتمر عمل الاتحاد الأفريقى والأجهزة والهياكل المرتبطة به على تبسيط وبرامج مختلفة لدعم البرامج القارية الرئيسية لأجندة 2063، والمبادرات الرئيسية لتسريع تنفيذ هذه البرامج الرئيسية بما فى ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والنماذج المالية المستدامة، وتطوير قدرات المرأة والشباب. لتحقيق أقصى استفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى مع باقى الشركاء.